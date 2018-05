En Starbucks escriben ‘frijolero’ al café de mexicano

A poco más de un mes del incidente en el que dos hombres afroamericanos fueron arrestados por estar en un Starbucks en Filadelfia sin haber consumido nada, la cadena de cafeterías vuelve a ser critica por comportamientos racistas. Esta vez, en contra de un mexicano.

De acuerdo con un reporte de CBS Los Angeles, un cliente de origen mexicano llamado Pedro recibió sus bebidas pero en vez de leerse su nombre, la palabra “beaner” o frijolero, estaba en ellas.

A #Starbucks employee at La Cañada Flintridge community wrote this on customer cup. Pedro is the name of that customer. We spoke to Pedro and residents of this community. Watch the full story at 5PM @FOXLA with @FoxPhil pic.twitter.com/4gvlOOGjQk

— Armando Aparicio (@armandapari) May 16, 2018