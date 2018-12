Empleado de restaurante le dispara a tres por irse sin pagar

La China Cafeteria en el condado de Dekalb, Georgia, nunca será conocida por su comida. Su calificación actual en Yelp es de 1.5 estrellas y, de las siete revisiones que tiene, la mejor dice que sus ofertas son de “tipo centro comercial, barato (pero mejor)”. Pero ahora, además de tener la reputación de hacer “pollo General Tso que sabe a banderilla bañada en salsa de tomate”, ahora es un lugar donde los empleados supuestamente te disparan si te vas sin pagar.

De acuerdo con el Atlanta-Journal Constitution, un hombre no identificado comió en la China Cafeteria el miércoles por la noche y luego intentó irse sin pagar saliendo directamente del restaurante y entrando al estacionamiento. Dos empleados lo siguieron por la puerta y discutieron con él durante casi una cuadra, finalmente lo confrontaron en el estacionamiento de un Burger King cercano.

“Durante la pelea, uno de los empleados se fue y sacó una pistola y, posteriormente, los tres individuos sufrieron heridas de bala”, el sargento J.D. Spencer, un portavoz del Departamento de Policía del Condado de Dekalb, le dijo al AJC. “Los tres fueron transportados a un hospital local, una persona en estado crítico”.

El tirador, identificado como el trabajador de la China Cafeteria, Xin Xing Chen, ha sido acusado de agresión con daños físicos graves. Los policías dicen que Chen le disparó a su compañero de trabajo accidentalmente, quien supuestamente está en condición estable. (El cliente es “quien está en condición crítica” y no se ha divulgado información sobre la condición de Chen)

Otro empleado que no participó en el tiroteo le dijo a WSB-TV que Chen “no tenía otra opción” que dispararle al otro hombre, porque había estado “peleando con parientes [de Chen] en el estacionamiento”. La misma persona dijo que el restaurante fue cerrado temporalmente, debido a las lesiones de Chen y del otro miembro del personal (y no porque uno de ellos le disparó a otra persona).

“Vengo aquí porque es económico. Me gusta la comida. No puedo ver a alguien recibir un disparo en un lugar donde la comida cuesta 5 dólares. Simplemente no puede pasar”, dijo un cliente de la China Cafeteria. “Puedo encontrar algo similar en un lugar mucho más seguro. Tengo hijos. Ellos necesitan que regrese a casa, no [que me maten] porque alguien está disparando por una comida de 5 dólares”.