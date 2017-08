Ella es la ‘voz’ de los gemidos de los videos de broma de Whatsapp

Seguramente te ha ocurrido, no lo niegues, que has caído en la broma de algún video que, por alguna razón, en cierto momento, entran los gemidos sexuales de una mujer a todo volumen, y si acaso no traes audífonos puestos, es muy probable que te haya dejado en vergüenza. Lo anterior lo publicó el portal de noticias KAZE.

Pues por si no lo sabías, la dueña de los alaridos de Whatsapp es una reconocida actriz porno, la bella rubia Alexis Texas.

Estos gemidos fueron tomados de una de sus candentes escenas, los cuales son usados en infinidad de bromas que circulan en redes sociales.

Esos sugestivos sonidos son del video titulado ‘Alexis Texas Boxing POV’, y para tu ‘investigación’, se escuchan alrededor del minuto 18 de dicha escena.

Alexis, pese a que no lo parecería, es originaria de Panamá y se crió en San Antonio, Texas, donde hace algunos años fue descubierta por la productora de videos para adultos ‘Shane’s World’.

Su primera aparición en la industria del porno fue en la serie College Amateour Tour. Actualmente es de las estrellas porno más famosas.