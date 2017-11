El vino es más antiguo de lo que se creía

Un grupo de arqueólogos ha encontrado evidencias de que en la actual república de Georgia hubo procesos de producción de vino sobre el 6 mil antes de Cristo, casi mil años antes de lo que se creía hasta ahora, según informaron hoy los coordinadores del proyecto.

La excavación se centró en dos yacimientos neolíticos de entre 6 mil y 4 mil 500 antes de Cristo llamados Gadachrili Gora -que da el nombre al grupo de investigadores- y Shulaveris Gora, situado a 50 kilómetros al Sur de la capital georgiana, Tbilisi, informó en un comunicado la Universidad de Toronto, que coordinó el proyecto junto al Museo Nacional de Georgia.

El enclave donde hasta ahora se ubicaba la producción de vino más antigua -entre 5 mil 400 y 5 mil antes de Cristo- está situado en las montañas iraníes de Zagros, pero los nuevos hallazgos llevan a los expertos a concluir que esto ya se daba siglos antes en la región ubicada entre Europa oriental y Asia occidental.

Los arqueólogos se concentraron en recolectar fragmentos de frascos de cerámica, que luego serían analizados por científicos de la Universidad de Pennsylvania.

Los resultados revelaron que en los ocho recipientes encontrados había ácido tartárico, así como otras sustancias orgánicas que funcionan como “huellas dactilares” del vino y de la uva, según un estudio publicado en Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS).

“Creemos que es el ejemplo más antiguo de domesticación de la uva euroasiática expresamente para la fabricación de vino”, afirmó Stephen Batiuk, coautor del estudio e investigador sénior del departamento de Civilizaciones de Oriente Próximo y Oriente Medio y del Centro de Arqueología de la Universidad de Toronto.

El periodo neolítico se caracteriza por el inicio de actividades como la ganadería, la domesticación de animales y el desarrollo de herramientas de piedra pulida.

Sobre el material de los recipientes, Batiuk señaló que “la cerámica, que es ideal para procesar, servir y almacenar productos fermentados, se inventó en este periodo junto con muchos avances en arte, tecnología y cocina”.

El investigador ensalzó las características de la zona Sur del Cáucaso por su potencial en cuanto a horticultura, que generaría un auge del tratamiento de diferentes especies, así como la innovación de productos secundarios como el vino.

Las condiciones del entorno en el Neolítico, según indicó Batiuk, eran similares a las que se dan en los cultivos de alta calidad que se encuentran actualmente en Italia y al Sur de Francia.

“Nuestros estudios sugieren que una de las principales adaptaciones al estilo de vida neolítico según se iba extendiendo por el Cáucaso fue la vinicultura”, dijo Batiuk, quien destacó que los hallazgos describen una sociedad en la que beber y ofrecer vino penetraba muchos ámbitos de la vida.

Fuente: Sin Embargo