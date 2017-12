El valiente niño víctima de bullying que ha sacudido a EU

Un niño que sufre de bullying en Estados Unidos grabó un video con su testimonio y su caso ha causado una repercusión en cadena por todo el mundo en las redes sociales.

Keaton Jones, estudiante de una escuela secundaria en Tennessee, se atrevió a compartir las agresiones que sufre por parte de sus compañeros, para intentar ofrecer consuelo a quienes viven una situación similar.

Se burlan de mi nariz, me llaman feo. Dicen que no tengo amigos”, dice el adolescente en el video.

Keaton cuenta que, durante la hora del almuerzo, sus compañeros lo agreden físicamente, lanzándole comida y leche sobre su persona.

¿Por qué hacen esto? ¿Cómo encuentran satisfacción en ser malo con personas inocentes?”, se cuestiona mientras observa a la cámara e intenta contener las lágrimas.

No hay que criticar a la gente que es diferente, no es su culpa. Pero si se burlan de ti, no dejes que te afecte. Es duro, pero todo mejorará algún día”, agrega.

La mamá de Keaton, Kimberly Jones, quien grabó el testimonio de su hijo, compartió las imágenes en su cuenta de Facebook, donde en pocas horas se viralizó.

Decenas, luego cientos, miles y, finalmente, millones de personas, incluyendo celebridades y deportistas, han reaccionado al video de Keaton en las redes sociales, ofreciéndole todo su apoyo y cariño.

Los cantantes Justin Bieber, Katy Perry, Demi Lovato, Ricky Martin, Thalía, Enrique Iglesias, el rapero Snoop Dogg, los actores Chris Evans, Millie Bobby Brown, el presidente de la UFC, Dana White, el basquetbolista Lebron James y el equipo completo de futbol americano de los Titanes de Tennessee son algunas de las personalidades que le han abierto los brazos a Keaton.

Meet Keaton Jones a very smart little boy who is being bullied at school. This video is heartbreaking!! I want to bring Keaton to Vegas and hang out at UFC Headquarters. If anyone knows how i can reach the family please let me know. Thank u everyone pic.twitter.com/BR8c4ldDFc

— Dana White (@danawhite) 10 de diciembre de 2017