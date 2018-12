Él tiene 100 años y es el paciente más longevo con VIH

Conocido como ‘El paciente de Lisboa’, Miguel un hombre de la tercera edad que vive en Portugal y cuya carga viral de VIH es indetectable.

Los médicos aseguran que desde hace 25 años padece la enfermedad pero gracias al tratamiento ha asegurado su salud. Cuando supo que era seropositivo tenía 84, hoy cuenta con 99 y es capaz de cuidarse solo.

“Realmente no sé cómo explicarlo. Me siento feliz porque he pasado estos años sin dificultades. También me siento lo suficientemente en forma para ocuparme de todas mis rutinas”, explica.

Su doctor, Henrique Santos, asegura que no toma ni fuma y que su caso dará esperanza a muchos. “Miguel puede convertirse en la primera persona con VIH en vivir hasta los 100 años, pero estoy seguro de que no será el último”, dice a CTV News.

Fuente: SDP Noticias