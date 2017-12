El selfie más famoso en la historia del arte, “Las Meninas” de Velázquez, vuelve a la vida con un remix

En ocasiones Internet nos regala contenidos que confirman que la magia cultural se reproduce a la velocidad de la luz entre la “alta” y la “baja” cultura, entre cultura de unos pocos y la cultura popular. Eso es lo que ha sucedido con ‘ Las Meninas: Trap Remix, un vídeo ideado por el humorista, músico y editor Christian Flores y lanzado en Fire, una de las secciones más gamberras de la revista Playground.

Si a estas alturas no has visto el vídeo, lo mejor será que lo veas sin prejuicios ni spoilers. Con suerte, extirpará de tu cabeza cualquier otro tarareo que haya estado sonando de forma persistente. ¿El problema? Es adictivo.

Una de las cosas que más llaman la atención es que a pesar de tratarse de un contenido diseñado expresamente para Internet y con la intención de que se viralizara (de ahí que use el Trap como estilo musical), la parte principal del guión es fiel a la historia. “Cuando empecé a documentarme sobre el cuadro descubrí que la historia de la infanta Margarita, la protagonista del cuadro, era muy oscura”.

A menudo, las interpretaciones del cuadro se centran en la documentada genialidad de Velázquez. Hay quién dice que fue la antesala del Selfie. Foucault, por otro lado, precisó que se trata de una obra clave en la historia del arte en cuanto que el metarrelato propuesto por el autor convierte al espectador en parte de la obra. Pero quizá poca gente a la que ha llegado este vídeo sabía que la Infanta Margarita fue prometida a su tío Leopoldo para salvar la Monarquía hispánica y que murió a los 21 años a consecuencia de su cuarto parto. En efecto, el vídeo es una mofa de estilo trapero, pero que cuenta con rigor una parte importante de la historia. Y además, para Flores la clave es el machismo.

“En una ocasión, estaba en una fiesta familiar y varias abuelas le dijeron a una niña de cinco años, ‘si no estás guapa, nadie te va a querer’”. Cuando Flores se documentaba sobre la historia de la Infanta Margarita no podía evitar hacer una conexión entre su anécdota personal y lo que podría estar viviendo una niña a la que, además de presionarla para estar guapa, la forzaron a casarse con un hombre mayor de su familia y a ser una esclava reproductora. “Muchas mujeres que me rodean han lo ha sufrido eso mismo, esa presión por ser guapa”, recalca Flores. Y es que las monarquías y los cánones de belleza machistas siguen aquí, como en el siglo XVII.

Resulta curioso comprobar que a pesar de llevar años trabajando en hacer música, humor y vídeos para Internet, Flores confiese que no estaba seguro de que el vídeo fuera a funcionar: “Lo parí con una inseguridad brutal… Y ahora me ha permitido hablar con gente que admiro, como David Pareja”. También reconoce que es una suerte trabajar en un lugar donde “la experimentación es clave y hay muy pocas líneas rojas”.

Sergi Cameron es el responsable de Playground Stories, departamento que se encarga de Fire. A su cargo tienen otros contenidos, como el formato de testimonios, donde hemos podido ver vídeos tan potentes como el de Pol Galofre, un chico trans que reflexionaba sobre la masculinidad dominante. Cameron, que además es cineasta y responsable de Nanouk Films, cuenta la importancia de la libertad creativa en su equipo: “Aunque tenemos un equipo de diez personas divididos en tres de guión, producción y montaje con sus respectivos responsables, lo cierto es que la experimentación es clave”.

El ensayo y error es clave. “Internet no tiene escrúpulos, si funciona o no es algo que se sabe muy rápido”. Cameron explica que a menudo esa experimentación se ve delimitada por determinados marcos, entre ellos el legal. “En el caso de este cuadro estaba claro que no habría problema porque es de dominio público”. El propio Flores comentaba que a él mismo le sucede que cualquier objeto cultural, por su espíritu comediante, le suscita reinterpretaciones. Lo que ambos describen es pura cultura de Internet.

Tal y como cita Jaron Rowan en su libro Memes: Inteligencia idiota, política rara y folclore digital, las Reglas de 4Chan pueden ayudarnos a entender esta cultura: la regla 3 es «somos anónimos». La 13, «cualquier cosa que digas puede ser convertida en otra cosa». La 20, «nada se debe tomar en serio». La 21, «los contenidos originales solo lo son durante unos segundos, antes de hacerse viejos». Y la 22, «el copy-paste se ha diseñado para arruinar cualquier principio de originalidad».

¿Cómo sería una cultura que de verdad potenciara la reinterpretación? Tal y como dice uno de los primeros comentarios del vídeo en Youtube: “¿Y si la historia la enseñasen así en el colegio? pensadlo…”. Quizás ahí reside su potencia: bajo el aspecto de un vídeo intrascendente con música trapera, nos cuentan una historia relevante. Una historia machista.

Fuente: Sin Embargo