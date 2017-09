El reto fitness que transformó la figura de dos hombres en cuatro meses

Ante la inminente primavera, en el calendario se empiezan a tachar los días esperando la llegada del verano. Y como sucede a esta altura de cada año, la obsesión por bajar de peso vuelve a florecer. Con el arribo de las jornadas más cálidas la postal de gimnasios repletos es cada vez más repetitiva. Las personas que se preparan para recibir la época veraniega a pleno, relucientes, dejando atrás las consecuencias del paso del invierno.

El reloj corre. Y a poco menos de cuatro meses para culminar el 2017, el margen para el inicio de la temporada estival se acota. Pero a pesar de ello, aún hay tiempo para acondicionar el cuerpo, para que experimente un cambio drástico. Un ejemplo es seguir el camino de Uri Sabat y Jorge Cremades, dos figuras mediáticas de España, que en 120 días pasaron de ser hombres “normales” a modelos con una figura notable.

Invitados a participar del reto propuesto por la revista masculina Men’s Health –especializada en rutinas de ejercicio y consejos para llevar una vida saludable–, ambos personajes célebres del país ibérico aceptaron el desafío y se sometieron a un riguroso de entrenamiento, acompañado de una dieta especialmente preparada. Y sus progresos fueron abismales.

Con cuatro meses de duración, se trata de un plan que invoca a modificar los hábitos e incurrir en una rutina desgastante tanto en lo físico como en lo mental. Una rutina que exige una estricta disciplina y constancia. Para cumplir estos requisitos contaron con el apoyo -“indispensable”, según indicaron los participantes- de los acompañantes profesionales, que los guiaron y ayudaron.

Tanto Cremades como Sabat se presentaron a la prueba con un físico estándar. Sin definición muscular, aunque tampoco con sobrepeso. Partiendo de allí, se elaboró una dieta que consistió en consumir muchas proteínas (en forma de carne, pollo y pescado), verduras y frutas. También una abundante cantidad de carbohidratos (patatas, arroz, pasta). En total, fueron cinco comidas al día.

En cuanto al entrenamiento, consistió en cinco clases por semana, alternando sesiones convencionales de gimnasio para generar fuerza y otras orientadas a incrementar la resistencia. Estas últimas, adecuadas para quemar calorías, con elementos que se emplean para practicar crossfit, se basaron en ejercicios anaeróbicos y cardiovasculares con elementos que se emplean para practicar crossfit y técnicas de boxeo simple, con intervalos de 30 segundos de trabajo, un minuto de pausa y 15 segundo entre cada serie. En el medio del trayecto, también midieron sus capacidades atléticas en una carrera de obstáculos.

Por un lado, Cremades (28 años, actor y humorista) contaba con la desventaja de nunca haber entrenado. Sin embargo, fue lo que más disfrutó: “Aunque nunca hayas hecho ejercicio en tu vida, como era en mi caso, el cuerpo se acostumbra y al final te lo pide. Y cuando no vas te sientes mal”, dijo. Contó que lo que más le costó fue seguir las pautas nutricionales, que igualmente dieron sus réditos: en su imagen se aprecia la transformación más contundente: bajó casi 12 kilos (el peso inicial fue de 87,8, con 1,83 de altura) y disminuyó de 17 a 10,5 su porcentaje de grasa corporal.

Para Uri Sabat (36 años, conductor de radio y televisión) fue distinto. El contaba con la experiencia de alguna vez llevar una vida ligada a la actividad física, por lo que su progreso también es consecuente de la “memoria” de los músculos que alguna vez trabajó. Retomar los entrenamientos fue una tarea a la que se adaptó rápidamente. No obstante, reconoció la dureza del régimen alimenticio, que incidió en el aspecto social, especialmente en las salidas con amigos: “No hemos tomado ni una gota de alcohol ni una pizza en cuatro meses”, aseguró.

“Han sido cuatro meses de mucho trabajo y dedicación, muchos ‘entrenos’ y muchos sacrificios que al final han valido la pena. Ha sido un viaje increíble, he aprendido mucho y he estado arropado por los mejores. Me siento mucho más saludable, más despejado mentalmente y con mucha energía”, expresó en su cuenta de Instagram.