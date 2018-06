El polémico tuit de Melania Trump sobre los niños que ha incendiado las redes sociales

“La reina Letizia y yo disfrutamos de un té y tiempo juntas, centrándonos en las formas en las que podemos influir positivamente en los niños“. Este tuit de Melania Trump, publicado tras la recepción de los reyes de España en la Casa Blanca este martes, ha desatado una tormenta de indignación en las redes.

La frase habría quedado en una simple declaración de buenas intenciones si no hubiera sido escrita en un momento en el que precisamente los niños están en el centro de una gran controversia en el país, debido a que la aplicación por parte de las autoridades de la ley de inmigración vigente está provocando que los niños de las familias inmigrantes sean separados de sus padres al llegar a la frontera.

A great visit with the King & Queen of Spain at the @WhiteHouse today. Queen Letizia & I enjoyed tea & time together focusing on the ways we can positively impact children. pic.twitter.com/IiaMQOil3K

