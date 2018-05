El Huawei P20 Pro tiene tres cámaras traseras y un color espectacular

El Huawei P20 Pro tiene una pantalla de 6.1 pulgadas con aspecto 18:7.9 que a diferencia de otros celulares como el Galaxy S9 Plus o el iPhone X no es completa y no solo se ve interrumpida por la lengüeta superior, sino también por el sensor de huellas dactilar. Un sensor más pequeño que otros como el del Huawei P10, pero que se encuentra en la parte inferior del equipo.

El Huawei P20 Pro estrena tres cámaras principales. Si Huawei popularizó la cámara dual con el Huawei P9 conjuntamente con la firma especializada en fotografía Leica, el Huawei P20 da un paso más: ambas compañías han trabajado para integrar tres sensores, que aunque son diferentes entre sí, trabajarán en conjunto.

El Huawei P20 Pro tiene un primer sensor dual de 8 megapixeles telefoto con apertura de f/2.4, acompañado por otro RGB de 40 megapixeles f/1.8. Estos están acompañados por un tercer sensor monocromático de 20 megapixeles con apertura f/1.6.

Más allá de tener tres cámaras principales en un solo teléfono, la idea de Huawei es facilitar la captura a los usuarios, y además entender lo que quieren fotografiar. Así, el Huawei P20 Pro tendrá una Inteligencia Artificial integrada en la cámara, que interpretará la escena para ajustar de forma automática los mejores parámetros para obtener la foto perfecta.

El P20 Pro tiene un procesador Kirin 970, de ocho núcleos, 2.4GHz, además de 128GB de almacenamiento sin ranura para microSD. Es resistente al agua (IP67). Este dispositivo viene en colores negro, azul, rosa y el tornasolado Twilight.

Fuente: La Opinión