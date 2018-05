Diseñadora japonesa crea zapatos que ayudan a la gente acercarse a las palomas sin espantarlas

La diseñadora japonesa Kyoyo Ohata encontró una solución para no espantar a las palomas que se reunían en el parque cuando iba camino a su trabajo: creó unos zapatos con el aspecto de estas aves.

“Son tan cool estos tacones”, opinó un usuario de Twitter

They are so cool high-heels! They were made by Kyoto Ohata pic.twitter.com/zuTnyzCUq0

— 🌸Ken🇯🇵 (@kumabear182) July 2, 2017