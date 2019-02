Descubren ciudad perdida por más de 200 años en Sudáfrica

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Witwatersrand descubrieron una ciudad perdida desde hace más de 200 años a las afueras de Johannesburgo, Sudáfrica.

Llamada Kweneng, la antigua metrópolis habría sido el hogar de más de 10 mil personas en lo que por un tiempo se pensó que era una población dispersada en chozas de piedra.

Después de 30 años de investigación y el uso de tecnología láser para trazar una imagen digital de la ciudad a través de la vegetación, se encontró que trataba en realidad de un conjunto formado por más de 800 viviendas.

Se cree que Kweneng entró en decadencia después de enfrentar un conflicto civil, alcanzando su punto máximo entre los siglos XV y XIX, periodo en el que llegó a abarcar una extensión cercana a los 20 kilómetros.

Watch: Archeologists from the @WitsUniversity have uncovered a long lost & wealthy Tswana city in Suikerbosrand hills, about 60 km south of Johannesburg. This great city existed long before the arrival of colonisers & debunks myths relating to the history of African civilisation. pic.twitter.com/9U5AODDsth

— Min. Nathi Mthethwa (@NathiMthethwaSA) January 30, 2019