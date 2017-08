Datos interesantes que no sabías sobre los emojis y emoticones

Los emojis están por todas partes: dispersos a través de mensajes de texto, en sitios de redes sociales, en diccionarios, incluso en museos. Y ahora, con el lanzamiento de “Emoji: la película” este fin de semana, han invadido los cines también.

Los ama o los odia, pero los ‘emojis’ ya son una parte casi ineludible de la vida del siglo XXI. Sin embargo, hay más sobre esas pequeñas caras y pictogramas de lo que uno podría pensar. De hecho, podrían estar cambiando la forma en que funciona el lenguaje.

Los ‘emojis’ fueron creados en 1999 por un diseñador japonés de 27 años llamado Shigetaka Kurita para la compañía japonesa ‘NTT DoCoMo’, según ‘The Guardian’.

Los ‘emojis’ y ‘emoticones’ no son intercambiables: “Emoticon”, una fusión de “emoción” e “icono”, se refiere específicamente a las representaciones de las caras humanas usando nada más que caracteres de teclado, incluyendo letras, números y signos de puntuación, por ejemplo 🙂 y: – *. Emojis, por otro lado, son pequeñas imágenes de todo, desde comida hasta fuegos artificiales o rostros.

A pesar de cualquier semejanza aparente, la palabra “emoji” no se deriva ni de “emoticón” ni de “emoción”, sino que es 100% japonés, combinando las palabras “imagen” (e) y “carácter” (moji).

Los ‘emojis’ originales de Kurita consistieron en 176 personajes en blanco y negro de 12 píxeles por 12 píxeles que él y su equipo diseñaron después de que grandes compañías como Panasonic y Fujitsu se burlaran de la idea.

Kurita se inspiró en una variedad de fuentes, incluidas las previsiones meteorológicas japonesas, que usaban pictogramas para indicar si un día sería nublado o soleado, lluvioso o nevoso, etc., así como del ‘kanji’ e incluso del ‘manga’ japonés, en la que los artistas usan con frecuencia Imágenes (como orejas de gato, por ejemplo) como abreviatura para transmitir ideas o emociones.

Apple fue responsable de traer los ‘emojis’ a los EE.UU. En un esfuerzo por entrar en el mercado japonés, el iPhone original de 2007 llegó precargado con un teclado ‘emoji’. En los teléfonos para el mercado estadounidense, esta función fue inicialmente oculta, pero intrépidos usuarios de iPhone eventualmente encontraron una manera de desbloquearlo.

En 2011, iOS 5 oficialmente había aceptado los ‘emojis’, por lo que estuvieron ampliamente disponibles por primera vez. Android siguió ese mismo ejemplo en 2013.

Ya sea con un iMac, un iPhone, un Android, o prácticamente cualquier otro dispositivo, los ‘emojis’ funcionan en todas las plataformas principales de cada desarrollador de software principal gracias a un grupo sin fines de lucro llamado ‘Unicode Consortium’ y ‘Unicode Standard’, que regula la forma en que el texto incluye scripts y símbolos como los ‘emojis’, y ya están codificados y representados para asegurarse de que son utilizables por todos.

Hay más de 2.600 diferentes emojis en el estándar Unicode, de acuerdo con el diccionario emoji en línea, emojipedia.org.

Al igual que en el mundo real, la diversidad ha sido un proceso gradual para los ‘emojis’. En 2012, Apple presentó algunos ‘emojis’ mostrando parejas de gays y lesbianas tomados de la mano. En 2014, se introdujeron los primeros caracteres emoji afroamericanos. En 2015, Apple hizo posible seleccionar entre una gama de tonos de piel para emojis que representan a personas. En 2016, los únicos personajes masculinos tuvieron equivalentes femeninos. Y este año, Apple agregará un ‘emoji’ que representa a una mujer que lleva un pañuelo en la cabeza, según el ‘New York Post’.

Sin embargo, los emojis y emoticones no son tan nuevos como se puede pensar a veces. Un número de una revista satírica estadounidense de 1881, llamada “Puck” (duende), publicó lo que se denominó “arte tipográfico”, representando cuatro caras de “emoticones verticales”: alegría, melancolía, indiferencia y asombro, según el ‘Daily Mail’.

En 1887, Ambrose Bierce propuso la idea de un nuevo signo de puntuación para indicar que algo estaba destinado a ser tomado con humor: un paréntesis lateral, que él llamó un “punto de risa”.

La primera cara sonriente fue descubierta recientemente en una jarra de arcilla de 4.000 años en Turquía.

Un especialista en periódicos históricos se convirtió en noticia en 2009 cuando afirmó haber encontrado un guiño sonriente emoticono en una transcripción de un discurso de Abraham Lincoln de 1862, según el New York Times. Del mismo modo, de acuerdo con ‘Slate.com’, la copia original de un poema de 1648 de Robert Herrick titulado “To Fortune” incluye lo que un editor de la Universidad de Chicago Press interpretó como el primer uso conocido de un emoticono con cara sonriente en una línea que se lee, “Me tumbaré, y me sentaré sobre mis ruinas, (sonriendo todavía :)”. Sin embargo, casi definitivamente, todos estos no son ejemplos reales de emoticones, ya que este tipo de signos de puntuación entre paréntesis fue una ocurrencia muy frecuente a partir del siglo XVII.

Se estima que unos 6 mil millones de emojis son enviados diariamente por personas de todo el mundo.

El noventa y dos por ciento de los consumidores en línea usan emojis.

La palabra “emoji” fue agregada al ‘Oxford English Dictionary’ en 2013, según la revista ‘Time’.

En el año 2015, la versión en línea del ‘OED’ (Diccionario Oxford de Inglés, por sus siglas), hizo historia cuando su “palabra del año” no era en absoluto una palabra, sino el pictograma emoji oficialmente conocido como “La cara con lágrimas de alegría”. Otros contendientes de ‘La palabra del año’ incluía palabras reales hechas de letras como “lumbersexual”, “on fleek” y “they” (usado como un pronombre singular de género neutro).

De acuerdo con ‘Oxford University Press’, la “cara con lágrimas de alegría” es el emoji más utilizado, representando aproximadamente el 20 por ciento de todos los emojis utilizados en EE.UU. y Europa. El primer subcampeón es el emoji “Face Throwing a Kiss”, también conocido como “Winking Kissy Face with Little Heart” (guiño de un beso con un pequeño corazón) en un 9 por ciento.

Pero el uso de ‘emojis’ varía según el país de maneras que podrían ser reveladoras. Según un estudio publicado en ‘ACM Digital Library’, los países con un alto grado de individualismo (medido por algo llamado el índice de la cultura de Hofstede) utilizan más emojis que indican la felicidad. Del mismo modo, en Francia, nueve de los diez primeros emojis más utilizados son los corazones.

Los emojis individuales significan cosas diferentes para diferentes personas, según un estudio realizado por un grupo de investigación de la Universidad de Minnesota, Twin Cities. De hecho, sólo alrededor del 4,5 por ciento de los emojis examinados tenían una “baja variación en sus interpretaciones sentimentales”. Sin embargo, en alrededor del 25 por ciento de los casos, los participantes no podían llegar a un acuerdo sobre si la misma representación de un emoji específico era positiva, negativa o neutra. Ese problema se vuelve aún más grande cuando se utiliza emojis a través de múltiples plataformas como Android vs iPhone.

Además, los emojis están desarrollando rápidamente los dialectos específicos de cada país y región, ya que los símbolos “universales” desarrollan nuevas asociaciones que no siempre atraviesan fronteras.

Los emojis también pueden tener consecuencias legales. El año pasado, según el periódico británico ‘Telegraph’, un francés de 22 años fue condenado a tres meses de cárcel por enviar a su novia una pistola emoji, que ella (y la corte francesa) interpretaron como una amenaza de muerte.

Scott Fahlman, a quien se le atribuye generalmente la invención de los ‘emoticonos’ en 1982, odia los ‘emojis’. Le dijo al rotativo ‘Independent’: “Creo que son feos, y arruinan el reto de tratar de encontrar una forma inteligente de expresar emociones usando caracteres de teclado estándar. Pero quizá sea porque yo inventé una cosa muy diferente”.