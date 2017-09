¿Cuántas horas duerme un niño según la edad?

La paternidad es maravillosa. Pero dime si no es cierto que en los primeros años no duermes “a pata suelta” como en la época de solteros. Tú o tu marido se turnan para volver a dormir al pequeño que a las 3 am se desvela. O luchan para que vayan a la cama antes de las 10 de la noche. ¿Cuántas horas debe dormir un niño según su edad? Lo anterior lo publicó el diario Deseret News.

En cierta forma, no puedo decir que yo haya dormido mal todos estos primeros 5 años de mi maternidad, pues mis hijos durmieron hasta hace una semana en nuestro cuarto y sus despertares fueron más leves; mamá y papá estaban ahí para acurrucarlos y volver a caer en el sopor del sueño. Pero sí es cierto que la parte difícil es hacerlos dormir. Ellos simplemente quieren seguir jugando. “Un ratito más, mami”, dicen, cuando les dices -cepillo de dientes en mano- “vamos a la cama ya”.

Un gráfico especial

No sé si existen fórmulas, pero en épocas de redes sociales las madres y padres la tenemos más fácil. Hace pocos días la publicación de Mirror, se hizo viral con un gráfico publicado en facebook por una escuela primaria de Wiscosin, que muestra una tabla con las edades de los niños y la hora en la que deberían ir a la cama y levantarse por las mañanas. Cada edad arroja un número de horas de sueño. Pero la polémica no tardó en llegar, pues muchos padres estuvieron en desacuerdo con dicha tabla.

Leer el gráfico de forma crítica

Antes que nada, la tabla no puede aplicarse a cualquier zona horaria. Por ejemplo, en la misma dice que un niño de 5 años que se levantó a las 6 am, debería ir a la cama a las 6.45pm. Ésa es la hora en la que llega mi marido a casa. Si los acuesto a esa hora, no estarían viendo a su padre en toda la semana. Pero la idea no es esa sino interpretar la gráfica de otra forma.

“Lo siento, pero este gráfico es absurdo. ¿Quién pone a su hijo a la cama a las 6:45? dijo una usuaria de Facebook. Pero nadie dice que uno deba poner a un niño a esa hora a dormir siempre, sino que si un niño se despierta muy temprano seguramente a esa hora necesite dormir.