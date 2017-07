¿Cuál es la red social favorita en Iberoamérica?

Iberoamérica tiene una de las tasas más elevadas del mundo en el uso de las redes sociales, una de las principales herramientas para el consumo de noticias.

El ecosistema móvil entre los países iberoamericanos está generando nuevas oportunidades para informar a los usuarios, tomando en cuenta que Iberoamérica registra una de las tasas de uso de redes sociales más elevadas del mundo, de acuerdo con el estudio ‘Digital News Report 2017’ presentado el pasado 22 de junio por el Reuters Institute for the Study of Journalism.

Chile lidera el uso de teléfonos inteligentes en la región, con una penetración del 80 por ciento de usuarios de Internet que se conectan a través de este sistema. De esta cifra, el 90 por ciento utiliza Facebook activamente y el 85 por ciento opta por Google, YouTube y WhatsApp.

‘Digital News Report 2017’ es la mayor investigación mundial sobre tendencias de consumo de información en Internet. Este estudio se efectuó a través de una encuesta en línea ‘YouGov online’ a 70.000 personas en 36 países de todo el mundo.

Un factor común entre los países iberoamericanos es el uso del smartphone (70 por ciento), ya que es más utilizado para el acceso a noticias digitales que el propio ordenador. Esto se debe a que tanto Facebook como WhatsApp se encuentran instalados por defecto, sin necesidad de pagar por ellos y, de esta manera, acceder no es un obstáculo.

MEDIOS MÁS POPULARES

Por otra parte, el informe revela que la confianza de los usuarios en los medios de comunicación es baja. Son pocos los países en donde las personas se fían de lo que leen. En Brasil, el 60 por ciento de los usuarios confía en los medios, pero en Argentina solo lo hace el 39 por ciento. Sin embargo, el 40 por ciento de los encuestados cree en los medios de comunicación clásicos, en comparación a un 24 por ciento que cree en las redes sociales.

En Argentina, dominan las marcas del grupo ‘Clarín’, que engloba el canal de noticias ‘TN’, el periódico ‘Clarín’ y la estación de radio ‘Mitre’, mientras que en Internet predomina ‘Infobae’ y ‘La Nación’.

En Chile, son seis los medios de mayor audiencia: ‘Radiodifusión pública’, ‘Televisión Nacional de Chile (TVN)’ y tres canales comerciales: ‘Canal 13’, ‘Mega’, y ‘Chilevisión’.

México posee seis empresas líderes en términos de alcance de audiencia y publicidad: ‘América Móvil’, ‘Televisa TV’, ‘ TV Azteca’, grupo ‘Imagen’, grupo ‘Radio Centro’ y grupo ‘Multimedios’.



Los principales diarios brasileños utilizan Facebook para la difusión de noticias, pero este año WhatsApp alcanzó nuevos índices de popularidad, incluso los operadores de telecomunicaciones empezaron a ofrecer paquetes de datos de pago con WhatsApp ilimitado, potenciando su uso como una herramienta para compartir noticias.

Fuente: HispanTV