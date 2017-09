Crean helado de chile en nogada

En estas fiestas patrias, el tradicional chile en nogada no sólo se podrá disfrutar como plato principal sino también como postre, pues un joven emprendedor creó el helado con sabor a este tradicional platillo mexicano.

Para lograr el sabor se buscaron las texturas y se utilizaron los ingredientes tradicionales del platillo como la nuez, la granada, los chiles, pero en una forma diferente.

Manuel Marín, joven emprendedor, se atrevió a que los chiles en nogada se prueben de otra forma.

“Vamos a hacer propuestas de platillos mexicanos y estamos estrenando la primera idea, queremos lanzar el proyecto de chiles en nogada, aludiendo al mes patrio, entonces lo que hacemos nosotros es ver qué podría ir; con qué textura tratando de imitar lo mejor posible el plato, entonces el trasfondo es ver qué sabores combinan, cuáles son adaptables para hacer un helado y nosotros lo que hacemos es trabajar, buscar todos los ingredientes que lleva el platillo”.

En su heladería gourmet, de nombre Shuteln, los productos se caracterizan por su amor a la cocina mexicana y yucateca, es por eso que además han creado un helado con sabor a papadzul, una comida regional que identifica a Yucatán.

“Soy amante de la cocina yucateca, me encanta mi cultura, me encanta lo yucateco, me encanta México y uno de mis platillos yucatecos favoritos pues es el papadzul, yo creo que lo principal que debemos pensar antes de llevar un proyecto es si es viable”, comentó Manuel Marín.

Esta heladería artesanal, a cargo del joven yucateco, cuenta con sabores de helados exóticos como albahaca con almendra, tiramisú, creme brulee y sorbetes de vino tinto, naranja con mezcal, entre otros.

El nuevo sabor será lanzado hoy 15 de septiembre para celebrar la Independencia de México con un helado de chiles en nogada.

Fuente: Excélsior