Con tan sólo 20 pesos puedes ver el eclipse sin correr riesgos

Para el eclipse solar parcial que podrá observarse el próximo 21 de agosto en México, científicos de la UNAM recomendaron no mirar a simple vista, no usar lentes oscuros, no importa que tan sombríos sean, tampoco utilizar radiografías, sólo aquellos lentes certificados con la norma ISO, pues cualquier otro puede dañar la retina, informó la Agencia Notimex.

También se puede ver con un cristal de vidrio de soldador del número 14, que se consigue en cualquier ferretería y cuesta 20 pesos; y con un telescopio que tenga un filtro adecuado.

Una manera sencilla y segura de observar el momento y el avance del eclipse es hacer una proyección con un telescopio o binoculares y si de plano el fenómeno astronómico le toma a uno por sorpresa, se pueden utilizar dos cartulinas, dos hojas, “hacen un hoyito, proyectan en la otra y ahí podrán ver el eclipse parcial”, señaló Gloria Delgado Inglada, del Instituto de Astronomía de la UNAM.

En conferencia de prensa, mencionó que el único instante seguro en el que se podría ver directamente el eclipse es justo cuando la luna tapa por completo el disco solar, “no antes ni después”, situación que no ocurrirá en el caso de México.

Enfatizó que con los cuidados adecuados, observar el eclipse es una oportunidad para hacer ciencia en directo con los niños, que serán futuros científicos, no hay razón alguna para evitar que participen de este espectacular evento.

La científica explicó que este fenómeno del 21 de agosto, llamado el gran eclipse americano, lo que tiene en particular es que atravesará de lado a lado Estados Unidos, lo cual no ocurre desde hace mucho tiempo.

Asimismo, informó que en México se podrán ver eclipses totales de sol en 2024, 2052, 2071 y 2078 y anulares en 2023 y 2056. El de 2024 se verá total en algunas regiones del país y durará más de cuatro minutos.

En su oportunidad, Alejandro Lara Sánchez, del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio a conocer que el eclipse podrá observarse en vivo desde la página web de la NASA y también en el Instituto de Astronomía.

El lunes 21 de agosto, la máxima casa de estudios llevará a cabo en el Universum y en el Instituto de Astronomía eventos y proyecciones, al que podrá asistir el público en general