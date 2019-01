‘Con esa cadenita compras esa madre’, dice ‘El Bronco’ a mujer que pide ayuda

De nueva cuenta, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, está envuelto en la polémica por la forma en que le respondió a una mujer que le solicita ayuda para un tercero.

El video circula en redes y el mandatario estatal le responde “¿Por qué no le apoyaste tú?”

Los hechos se registran en Palacio de Gobierno de Nuevo León.

Ayer vino una persona que me dio mucha tristeza, un señor grande, que no puede hablar y me escribió y me dice: ya tengo tres años que el sector salud me prometió ese aparato. Al que vi fue al señor Asael Sepúlveda y le dije apóyelo por favor”, comenta la mujer.