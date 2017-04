¿Cómo será el mundo en el año 2075?

“El futuro de la humanidad: ¿Dónde estaremos en 2075?”. La premisa de la Comic Con de Silicon Valley, en la que disertarán las grandes mentes tecnológicas, es clara. Apunta a predecir el futuro en base a variables del presente. Steve Wozniak, además de cofundador de Apple, uno de los promotores de la conferencia, anticipó cómo cree que será el mundo en poco más de medio siglo, y sorprendió por su osadía.

Wozniak, que está convencido de que Apple, Google y Facebook serán todavía más grandes en 2075, en la previa de la Comic Con que tendrá lugar entre el 21 y 23 de abril, vaticinó:

– Nuevas ciudades: según su mirada, los desiertos podrían ser lugares ideales para las ciudades del futuro, diseñadas y construidas desde cero. El ingeniero dijo que allí no existirán problemas de vivienda y que los potenciales habitantes se trasladarían en naves con forma de cápsulas, pero que podrían salir al exterior con trajes especiales.

– La omnipresencia de la inteligencia artificial: dentro de todas las ciudades, reinará la inteligencia artificial (AI) tal como en una escena de película futurista, de acuerdo a Wozniak. Los habitantes tendrán interacción permanente con paredes inteligentes y otras superficies que les permitirán comprar, comunicarse y entretenerse. Cree que los dispositivos médicos autodiagnosticarán y brindarán recetas sin necesidad de médicos. “La pregunta será ética, sobre si podemos eliminar la necesidad de los médicos”, señaló.

– Colonia en Marte: el cofundador de Apple vaticinó que, para 2075, habrá una colonia en el Planeta Rojo. En sus predicciones, contempló que la Tierra estará encomendada a una utilización residencial, pero que gran parte de la industria pesada residirá en Marte.

– Extraterrestres: Wozniak no esquivó referirse a un posible contacto E.T. con la raza humana en el futuro. “Hay una oportunidad aleatoria”, expresó con cierta ambigüedad. “Vale la pena intentarlo, pero no guardo grandes esperanzas”, continuó.

Más allá de la buena reputación de Wozniak en el ámbito de las predicciones, el propio ingeniero se encargó de dimensionar las dificultades que implica determinar qué puede suceder a largo plazo en un mundo tan cambiante. “¿Quién podría haber previsto el ascenso de Uber hace una década?”, dijo. “Hoy tiene más poder en la mano que Superman”.

Con información de Infobae