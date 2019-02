Cómo proteger las conversaciones de WhatsApp con la huella dactilar o el rostro

Llegó a WhatsApp una nueva opción que permite proteger las conversaciones de esa plataforma. Se trata de una actualización que se encuentra disponible para iOS. Es decir que, por ahora, solo la podrán disfrutar los usuarios de iPhone.

Esta nueva configuración, permite bloquear los chats de las miradas indiscretas. Con esta opción, para entrar a las conversaciones habrá que usar el Face ID (en el caso de los iPhones X, XS, XS Max y XR) o bien en Touch ID (en el caso del 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8 y 8 Plus).

Para activar esta opción hay que ir hasta el menú de ajustes y luego ingresar a Cuenta/Privacidad y allí activar la opción “Bloqueo de pantalla”.

Una vez que se seleccionó esta opción, el usuario debe elegir con qué intervalo de tiempo se desea que el sistema requiera la activación por medio de sus datos biométricos.

La herramienta, una de las más esperadas, para los usuarios, se encuentra disponible en la última actualización para iOS, la versión 2.19.20.

Los usuarios de Android, por ahora, deberán seguir recurriendo a aplicaciones externas para proteger sus chats y fotos dentro de esta app.

Hay varias opciones que permiten resguardar la privacidad de las conversaciones, y contenido que se guarda en el teléfono, entre ellas están App Lock o Privacy Hider.

