Cómo leer mensajes de WhatsApp sin abrir el chat

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo. Esta red social cuenta con 1.5 mil millones de usuarios activos al mes y se ubica entre las cinco aplicaciones más descargadas del 2017, según la firma de análisis Sensor Tower.E, informó Excélsior.

La app comenzó como una plataforma para teléfonos inteligentes, y con el tiempo se lanzó una versión para computadoras de escritorio.

Hay un truco para leer los mensajes sin abrir el chat y para que tus contactos no se den cuenta que los dejaste en visto.

Esto sólo se puede hacer con WhatsApp Web. En la versión de escritorio existe una sección del lado izquierdo en la que vemos todos nuestros chats, mientras del lado derecho está la conversación que tenemos abierta.

Para leer el mensaje sin abrir el chat, sólo hay que pasar el cursor sobre la conversación que queremos ver y se abrirá una previsualización de todo el texto. Aparecerá como una etiqueta.

Es sencillo, únicamente no debes hacer clic en el chat porque se abrirá. Este truco no permite ver todos los mensajes no leídos de una misma conversación, sólo lo último que se envió.