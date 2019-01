Cómo cancelar tu tarjeta de crédito de una vez por todas

Seguro que entre las metas que estableciste este año, hay alguna por ahí que se refiere a pagar tus deudas y así ser libre financieramente, ¿o no?

Este propósito es un clásico en el principio de año de muchos de nosotros y lo deseamos tanto que nos proponemos cumplirlo una y otra vez, pues lo que en algún momento se convirtió en una forma de obtener un bien, hoy por hoy se está llevando la mayor parte de tus ingresos, en algunos casos más del 30% que los expertos recomiendan destinar a deudas.

¿Por qué no logramos cumplir este propósito? En la mayoría de las ocasiones puede ser falta de constancia, pero en otras lo que detiene a las personas a terminar con una relación tóxica, por ejemplo, con una tarjeta de crédito, es que ésta no se puede dar de baja en tanto no esté en ceros.

Kardmatch, plataforma especializada en tarjetas de crédito, establece que debes estar seguro de que quieres cancelar esa tarjeta, ya muchos comienzan con todos los bríos y de repente resulta que se dan por vencidos, ten en cuenta que tendrás que pasar varias horas en el teléfono para poder cancelar una tarjeta, y sí es posible hacerlo, aunque ésta no esté liquidada.