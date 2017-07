‘Coko Loko’, el chocolate estadounidense que se esnifa

Se trata de un producto estimulante muy peculiar. Aunque contiene ingredientes habituales en muchas bebidas energéticas, como taurina o guaraná, no es una bebida: es un polvo de cacao que se esnifa. De momento es legal aunque las autoridades estadounidenses –en concreto la ‘Food & Drugs Administration’ (Administración de Comida y Drogas)– no lo han aprobado oficialmente.

Los efectos que produce, según un curioso artículo publicado en el portal Gizmodo, son algo así como “una especie de zumbido seguido de una euforia cuya duración varía dependiendo de la persona”.

La sustancia ha sido elaborada por la compañía ‘Orlando Legal Lean’, y su fundador, Nick Anderson, en declaraciones recogidas por el ‘Washington Post‘, explica cómo surgió la idea de negocio: “Había oído hablar de una tendencia en Europa esnifando chocolate hace unos meses. Entonces pedí una muestra. Al principio pensé que se trataba de una broma, pero cuando lo probé me dije: ok, esto es el futuro”. Anderson estaba tan convencido del éxito que invirtió 10.000 dólares en elaborar el producto. Y no le ha ido mal, de momento.

‘Coco Loko’ se vende en latas pequeñas que tienen una cantidad suficiente de polvo para unos 10 usos. Cada lata se vende a 24,99 dólares, y el empresario estima que cada mes se venden unas 40.000 o 50.000 unidades. Anderson asegura que el producto es popular entre los jóvenes y en las zonas universitarias de Houston y Atlanta, donde a veces se consume en ambientes festivos como alternativa al alcohol.

¿Es peligroso?

En cuanto a los posibles peligros de usarlo, el director del Johns Hopkins Sinus Center -una institución médica especializada en otorrinolaringología- , también citado por el Washington Post, explica sus preocupaciones: “Hay algunas consideraciones obvias. En primer lugar, no está claro cuánto de cada ingrediente es absorbido por las membranas de las mucosas nasales y dejando material sólido en la nariz”. Pero a continuación, reconoce que, en su opinión, no hay muchos más peligros que ese: “La pregunta es, ¿cuáles son los riesgos de hacerlo? No hay datos, y por lo que puedo decir, nadie ha estudiado lo que sucede si usted inhala chocolate por la nariz. Cuando lo menciono a los colegas, nadie ha oído hablar de él. Tampoco estoy preocupado de que se convierta en una droga de entrada. Si vas a usar drogas, probablemente no empieces con chocolate. Y ciertamente, esto es mejor que usar una droga ilícita”.

Fuente: RT Noticias