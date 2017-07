Cliente de Uber graba escena de sexo oral a chofer en pleno viaje

Viaje de taxi con sexo incluido. Eso fue lo que presenció un usuario de Uber, el pasado 16 de julio, poco después de montarse en uno de los vehículos de la red de transporte privado, informó The New York Times.

Aner Manuel Martínez, residente en Boston, logró captar el momento en que una mujer que estaba sentada en el asiento del conductor no solo besa al chofer, también le realiza sexo oral.

Fuck @Uber for providing me with the most unsafe and dangerous ride home last night. This driver had a random prostitute in the front seat. pic.twitter.com/Wi2YhtRINq

— Aner Martino (@AnerMartino1) July 17, 2017