Censuran episodio de Arthur que muestra boda gay

Tras el estreno de la temporada número 22 de Arthur, la serie animada e infantil de origen canadiense/estadounidense, la televisión pública de Alabama, en Estados Unidos, censuró el programa argumentando que “quebraría la confianza depositada por los padres de familia”, ya que inicia con una boda igualitaria.

Y es que dicha caricatura celebra el amor libre abriendo el primer capítulo con un matrimonio entre personajes del mismo sexo (Mr. Ratburn, el protagonista, y su pareja, Patrick), una noticia que los creadores del show se encargaron de “advertir” a las estaciones locales.

Mr. Ratburn is the gay icon I never knew I needed pic.twitter.com/wp4o5TLr1p — Andrea Cee (@extraspicee) May 13, 2019

Evolución natural de la serie

Pero se trata simplemente del crecimiento natural de la serie y de los nuevos tiempos de la televisión. Lo que para los jóvenes que crecieron con Arthur no es más que una representación gráfica de los cambios que se han suscitado en el mundo; es decir, no les espanta.

“Los padres confían que sus hijos pueden mirar APT sin supervisión pero por los menores de edad que no lo hagan, no queremos correr ese riesgo” MIKE MCKENZIE, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN DEL CANAL

Un estado conservador

El capítulo 22, llamado Mr. Ratburn and the Special Someone (El señor Ratburn y Alguien Especial), arranca con la boda del maestro, no sin antes abordar algo sobre los derechos de la población LGBTI y es poco después cuando descubren que el señor Ratburn se está casando con un hombre.

En 2018, Alabama demostró a través de una encuesta que el 46 por ciento de sus ciudadanos son conservadores. En mayo de este año el estado aprobó una ley que prohíbe la interrupción del embarazo, incluso en casos de violación.

Fuente: SDP Noticias