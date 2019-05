Captan a maestro tocando de manera inapropiada a estudiante

En un salón de clases pueden ocurrir muchas cosas, desde peleas y declaraciones de amor hasta abusos, no sólo por parte de alumnos.

Profesores de la UACJ violan en grupo a maestra

Recientemente se viralizó en redes un video que muestra a un maestro -que también es entrenador de béisbol- identificado como Travis Holland, tocando de manera inapropiada a una estudiante.

En la grabación se observa cómo el profesor abraza a la joven y baja poco a poco su brazo hasta llegar a su cintura para acercarla a él.

De acuerdo con información de medios locales, luego que el clip se difundiera el distrito escolar de Rutherford, Illinois, en Estados Unidos ordenó la suspensión de labores para Holland.

La madre de la joven que aparece en el video asegura que Holland estaba consolando a su hija por la pérdida de un familiar.

An Eagleville High School history teacher, Travis Holland has been suspended without pay after the district saw this video. The parent who sent us this says multiple students have complained about him touching them inappropriately. @FOXNashville

