‘Bruja’ ve demonios en choque de BMW en Reforma y en las instalaciones del Cruz Azul

Para la “bruja” Zulema la sequía de 19 años del club Cruz Azul por obtener un campeonato de liga y el choque automovilístico de un auto BMW en Paseo de la Reforma, en el que murieron cuatro personas, son hechos en los que el principal responsable son los demonios, informó Excélsior.

El día de ayer la mujer asistió a las instalaciones de la Máquina Celeste en La Noria, Xochimilco, con cabezas de una res y un puerco, hierbas, velas y figuras de demonios para deshacer, según, el hechizo que un brujo lanzó en 1997, fecha del último campeonato del equipo, para que no volviera a ganar.

Además mencionó en ese sitio se han encontrado huesos y que, “cuenta la leyenda” hay un fantasma que ronda por La Noria.

De esta manera, Zulema realizó un ritual para “darle de comer a Satanás y romper la maldición, pues lo que me interesa es darle la luz a Cruz Azul, no me importa que yo no pueda entrar, pero la luz debe entrar ahí”.

“Cuando yo voy a un ritual o algo, de hecho, a mí nadie me paga, lo hago porque quiero demostrar que la brujería existe para cosas buenas o malas y si en algún momento yo tuviera la facilidad de darle una limpia a los del equipo de Cruz Azul, lo haría con todo gusto y sin cobrar”, afirmó al término de su ritual.

Pero esta no es la primera vez que la “bruja” realiza sus rituales frente a las cámaras de los medios informativos, ya que en la noche del 4 de abril fue a Paseo de la Reforma para ahuyentar a las presencias espirituales que, dijo, se encontraban ahí luego de que el pasado 31 de marzo chocara un automóvil BMW y murieran cuatro de cinco jóvenes.

Ahí Zulema aseguró que las cámaras de videovigilancia del C4 de la Ciudad de México captaron el momento en el que segundos antes de que se estrellara ebrio Carlos Salomón Villuendas Adame, conductor y único sobreviviente del incidente, captaron una presencia extraña, la cual pertenecía al diablo.

“Se presentó Satanás, se presentó el diablo, la entidad y se presentó la muerte”, afirmó en una entrevista para una televisora.

Al ser cuestionada sobre por qué sólo el conductor fue el único sobreviviente de la tragedia y acusado por el delito de homicidio culposo agravado, dijo que ello se debió porque, tal vez, un espíritu se introdujo en él.

“Yo llegué a ver que una sombra oscura, quiero detectar que fue un ser demoniaco, y se presentó la muerte. ¿Por qué a la persona que era el conductor no le sucedió nada? Podría llegar a asegurar que fue porque el espíritu llegó a entrar a su cuerpo”, afirmó Zulema.

Explicó que el hecho de que las víctimas del accidente perdieran la vida y quedaran cercenadas fue porque “Satanás lo que pide cabezas. ¿Cómo es posible que al hombre (Villuendas) no le suceda nada y a las otras personas sí”?

Así, “con todo respeto que se merecen los dolos”, la “bruja” Zulema fue al lugar del accidente para “enfrascar al espíritu” que ocasionó esto.