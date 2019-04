¡Bombazo! Microsoft anuncia nueva consola de Xbox ¡para este año!

Microsoft reveló algo que hizo sacudir a los fanaticos de los videojuegos: habrá nueva consola de Xbox para este mismo año.

El nombre: Xbox One S-All Digital Edition que será completamente digital, tal como su nombre lo dice, sin charola para insertar discos.

La eliminación del lector de discos implica un ahorro de recursos y, por ende, un costo menor para el usuario. Dicha consola estará a la venta el próximo 7 de mayo, se puede preordenar desde ahorita y costará 250 dólares, 50 menos que el Xbox One normal.

Los juegos que están disponibles serán el Minecraft, Sea of Thieves y Forza Horizon 3.

Tomada de Internet

Además del Xbox One S-All Digital, también se reveló el nuevo Xbox Game Pass Ultimate, membresía que incluye Game Pass y Xbox Live Gold por 15 dólares al mes.

También llegarán La liga Gears of War, Star Wars: Jedi Fallen Order, Juegos de Xbox 360 que han sido escalados para Xbox One X como Ninja Gaiden II, Splinter Cell: Double Agent, Splinter Cell: Conviction, Splinter Cell: Blacklist, Fable II y Fable III y el Sea of Thieves: Anniversary Update (llega el 30 de abril).

Fuente: Vanguardia