Aterran a niños proyectando ‘La Llorona’ en vez de ‘Detective Pikachu’

Un cine de Canadá hizo pasar un rato de horror a varios niños que asistieron a ver la nueva película de The Pokémon Company, ‘Detective Pikachu’, proyectando, en vez de ésta, ‘La Leyenda de La Llorona’.

El incidente se dio en la cadena de cines Guzzo, de Montreal. Padres de los menores de edad se percataron que los cortos previos a la película correspondían todos a películas de terror. Desde ese momento varios niños y sus papás abandonaron las salas.

OH MY GOD THEY'RE PLAYING LA LLORANA INSTEAD OF DETECTIVE PIKACHU pic.twitter.com/j4qX6fAf95