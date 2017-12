Astronauta comparte fascinante video desde el espacio

El comandante de la expedición 53 de la Estación Espacial Internacional (EEI), el astronauta de la NASA, Randy Bresnik, ha realizado una asombrosa fotografía panorámica de la costa este de Estados Unidos.

En la imagen nocturna, tomada desde la EEI y compartida a través de la cuenta de Twitter del astronauta, se puede apreciar una aurora boreal al fondo. Según la descripción, en la instantánea aparece el estado de Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Posteriormente Bresnik publicó fascinantes imágenes de la costa oeste de América del Norte, que muestran al estado norteamericano de Washington hasta el estado mexicano de Baja California. “Probablemente estés en este video. Pide un deseo a la estrella fugaz que aparece en la esquina superior derecha cerca del segundo 30” del material, insta el astronauta.

Beautiful coastal lights from Seattle down to Baja – if you live on the west coast of North America you are probably in this video! Make a wish on the shooting star, seen in the upper right at about 30 seconds. pic.twitter.com/knWUdYzaCS

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 8 de diciembre de 2017