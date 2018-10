Asteroide calavera se ‘acercará’ a Tierra después de Halloween

El asteroide ‘calavera’ se acercó por primera vez a la Tierra el 31 de octubre del 2015 y llamó la atención de los expertos y de los entuasiastas en la astronomía por su muy peculiar forma.

Curiosamente, bajo ciertas condiciones de luz parece un cráneo humano.

Dead comet that will safely zip by Earth on Oct 31 looks eerie like a skull: https://t.co/8bq4UBrFO9 #HappyHalloween pic.twitter.com/gICZTSLcZr

— NASA (@NASA) October 30, 2015