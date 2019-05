Así se recuperan las fotografías de WhatsApp que se borraron por error

Al entrar en un chat del servicio de mensajería instantánea WhatsApp a veces ocurre que algunas fotografías que hemos enviado o que nos han mandado aparecen difuminadas o, directamente, no se muestran. Al intentar visualizarlas, aparece un error que nos indica que el archivo “no existe en tu almacenamiento interno”. Lo que ocurre es que la foto se eliminó sin querer y, por lo tanto, la aplicación no puede cargarla.

Si quiere recuperar aquellas instantáneas que se borraron de su historial de conversaciones en WhatsApp, siga los pasos que detallamos a continuación.

En primer lugar intente descargar de nuevo las imágenes, ya que a veces la aplicación permite su descarga en el caso de que se hayan borrado recientemente, pues se almacenan en los servidores de WhatsApp. Para ello debe pulsar el botón de la flecha hacia abajo.

Si este método no funciona, abra la sesión en WhatsApp web en su ordenador. En ocasiones aquellas fotografías que ya no están disponibles en los chats de nuestro móvil sí aparecen en la versión web de la aplicación, siendo posible verlas y descargarlas. Si la imagen ya no esté disponible aparecerá el siguiente mensaje: “la foto ya no está en tu teléfono”.

Otra manera de volver a tener las instantáneas que se nos perdieron es recuperar la copia de seguridad guardada en Google Drive. Si tenemos esta opción activada, todos los mensajes, fotografías y vídeos se almacenan allí, pero se renueva de manera periódica, así que es importante asegurarnos de que la copia se realizó después de recibir o de enviar la imagen, pero antes de borrarla.

En busca de las fotos perdidas

Para restaurar la copia es necesario primero borrar los datos de WhatsApp para empezar de cero o, directamente, reinstalar la aplicación. En este proceso se nos preguntará si queremos restaurar la copia de seguridad guardada, por lo que tenemos que aceptar y esperar a que se recuperen todos los archivos de los chats.

También existe la posibilidad de utilizar aplicaciones especializadas como DiskDigger, que puede restaurar ‘thumbnails’ o versiones a menor tamaño que las imágenes originales. El programa detecta todas las fotos borradas y da la opción de recuperarlas. Resulta recomendable guardarlas en otra ubicación que no sea la memoria interna de nuestro teléfono, como, por ejemplo, Dropbox.

Llegados a este punto, si ninguna de las opciones anteriores le ha funcionado, como último recurso siempre le quedará pedírselas a la persona a quien le mandó la fotografía o de quien la recibió. Para facilitar este proceso, se puede utilizar la función de respuesta de WhatsApp, indicándole a la otra persona a qué imagen se refiere.

