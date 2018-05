Anuncia su muerte en Facebook

Que personas anuncien que se van a suicidar en “Que todo Saltillo se entere…” se está volviendo tendencia. Ayer, el perfil masculino “Gonzalez Santiago” hizo pública su intención en uno de estos grupos de Facebook, e incluso realizó una invitación por si alguien deseaba acompañarlo. Lo anterior lo publicó el diario Vanguardia.

“Busco compañero o compañera para realizar suicidio doble voy a ignorar todo comentario en la publicación asi que pueden ahorrarse sus burlas e insultos y sobre todo sus intentos porque cambie de parecer solo contestare inbox y aun asi solo a aquellos que esten interesados en mi oferta no importa si al final se arrepientem y me dejan morir solo lo unico que necesito es alguien que me ayude a dar ese empujon final (sic)”, escribió.

De acuerdo con las autoridades, la Policía Cibernética ya revisa el caso, el tercero en lo que va del año en la ciudad.

A mediados de abril, luego de que su hija se quitara la vida en la colonia Cerro del Pueblo, un hombre expuso en estos espacios que si ella había tenido “los tamaños”, él por qué no, tras lo cual recibió mensajes de apoyo y la atención de rescatistas, aunque 16 horas después.

Y hace dos semanas, elementos municipales fueron alertados de que un joven publicó que a las 20:00 horas se suicidaría y, además, lo transmitiría en vivo. Tras dar con él, en la colonia Nuevo Tlaxcala, personal de la Unidad de Integración Familiar de Saltillo logró ayudarlo.

En 2017, al menos otras dos mujeres postearon mensajes similares en Facebook, pero en el grupo “Casas de renta en Saltillo” y su cuenta personal.