Antes de morir le deja regalos para las próximas 14 Navidades a su vecina de dos años

Ken Watson, un hombre que el pasado otoño murió a los 87 años en Barry (Gales, Reino Unido), dejó a su pequeña vecina Cadi, de 2 años, regalos para los próximos 14 años.

Esta historia se ha hecho viral gracias a una publicación que el padre de la pequeña, Owen Williams, ha hecho en Twitter este lunes. Owen contó que Watson siempre les decía a él y a su esposa Caroline que viviría hasta los 100 años: “Hay suficientes regalos hasta la Navidad en que nuestra niña tendrá 16 años”, dijo el padre.

Al no tener nietos y tras perder a su esposa Beryl en 2012, Watson adquirió la costumbre de comprar regalos para los hijos de sus vecinos. Los obsequios destinados para Cadi los descubrió Jenny, hija de Watson, mientras limpiaba la casa. Este lunes Jenny se los entregó a sus vecinos.

Los padres de Cadi no pudieron resistirse a abrir uno de los paquetes. Dentro estaba el libro infantil ‘Christmas Eve at the Mellops’ (Nochebuena en casa de los Mellop), del artista y escritor francés Tomi Ungerer.

El padre de Cadi relató a Wales Online que conoció a Watson cuando este tenía 83 años. Según Williams, Watson tuvo una vida muy variada en el aspecto profesional: fue buceador de salvamento, marinero, carpintero y panadero. Owen explicó incluso que su difunto vecino en una ocasión, cuando ya tenía 85 años, voló sobre el ala de un avión.

Muchos de los que leyeron las publicaciones de Williams en Twitter afirmaron haberse sentido conmovidos hasta las lágrimas por la historia, y que creen que Cadi valorará mucho estos regalos cuando se haga mayor.

Fuente: Rt