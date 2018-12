Antes de morir, deja regalos para las siguientes 14 navidades de su pequeña vecina

Esta semana, una historia de amor y amistad conmovió al Reino Unido, luego de que Owen Williams contara en Twitter una curiosa y hermosa experiencia.

Ken Watson murió durante este otoño, a los 87 años en la localidad de Barry, pero antes de hacerlo, dejó 13 regalos envueltos para su vecina Cadi, una niña de dos años, la hija de Owen.

En el tweet, Owen contó que Watson siempre decía que viviría hasta los 100 años, momento en que la niña tendría 15 años; y que el número de regalos, coincide con el número de navidades que pasarán hasta que ese momento llegue.

Watson no tenía nietos y en 2012 había perdido a su esposa, desde entonces, adquirió la costumbre de hacerle regalos a sus vecinos durante la época navideña.

Los presentes para Cadi fueron encontrados por Jenny, la hija de Watson que no dudó en entregarlos para que llegaran a las manos de la niña para quien fueron comprados.

Our elderly neighbour passed away recently. His daughter popped round a few moments ago clutching a large plastic sack. In the sack were all the Christmas presents he’d bought for *our* daughter for the next thirteen years. 😢 pic.twitter.com/6CjiZ99Cor

— Owen The Saints Go Marching In 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@OwsWills) December 17, 2018