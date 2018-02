Amazon Prime estrenará películas inmediatamente después de llegar al cine

Amazon y Lionsgate firmaron un acuerdo exclusivo bajo el cual, la distribuidora traerá diversos éxitos taquilleros de Hollywood a clientes de Amazon Prime Video en México, Brasil y el resto de Latinoamérica.

El contrato permite que películas con la etiqueta de Lionsgate y Summit Entertainment, se estrenen exclusivamente en Amazon Prime Video, después del lanzamiento local en cines de la región.

Bajo este acuerdo de múltiples años, Amazon Prime Video se convierte en el hogar exclusivo a largo plazo en Latinoamérica, para el portafolio de películas taquilleras y marcas principales de Lionsgate.

Los títulos que llegarán de inmediato son:

–John Wick: Chapter 2, la segunda entrega de la franquicia de acción protagonizada por Keanu Reeves.

-La película de acción basada en la popular serie de TV, Saban’s Power Rangers.

–The Shack, protagonizada por Sam Worthington y la ganadora del Oscar, Octavia Spencer.

–Jigsaw, la más reciente entrega de Saw, la franquicia de terror más taquillera en la historia.

-La sensacional Wonder protagonizada por Julia Roberts y Owen Wilson.

–The Spy Who Dumped Me, protagonizada por Mila Kunis y Kate McKinnon.

-El thriller noir A Simple Favor, con a Blake Lively y Anna Kendrick.

-La aventura de acción Robin Hood, uniendo a Jamie Foxx y Taron Egerton.

-El thriller para jóvenes adultos Chaos Walking, protagonizada por Daisy Ridley y Tom Holland.

-Todos los títulos incluidos en el acuerdo estarán disponibles en HD, y también pueden ser descargados temporalmente para disfrutar sin conexión en dispositivos móviles compatibles.

-Las películas que estén agregadas al contenido de Amazon Prime Originals no tendrán ningún costo adicional para los miembros de Amazon Prime y Prime Video.

Fuente: Vanguardia