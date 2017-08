Allais, el extraño fenómeno en un eclipse solar que contradice a Einstein, estaría a punto de comprobarse

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo/Infobae).- El lunes 21 de agosto ocurrirá por fin el eclipse solar total que acapara atención sin igual en Estados Unidos desde hace meses. Habrá miles de fotos, infinidad de comentarios, millones de interesados. Habrá también una masa de espectadores con gafas especiales e incluso medio kilo menos en ellos. Lo que resta por saber es si se producirá el efecto Allais.

En 1954, Maurice Allais, economista y físico francés, llevó adelante un curioso experimento. Para ello, solo dispuso de un péndulo de Foucault, quien un siglo atrás había demostrado su movimiento gradual al unísono con la rotación de la Tierra. Todo en la Tierra se mueve en forma circular cada 24 horas, estipuló, pero en las cercanías al ecuador se mueve más rápido que en los polos.

Tal movimiento terrestre genera que el péndulo apenas se desplace con cada oscilación. El efecto se lo conoce como precesión y, aunque muy pequeño, se acumula. Sin embargo, Maurice Allais vino a desafiarlo. Creyó que la gravedad podría surgir como consecuencia de un éter cósmico y que durante un eclipse, la precesión -el efecto aceptado por la física- sería revertido. Y lo demostró. ¿Lo demostró?

“El efecto Allais es la supuesta oscilación anómala de un péndulo cuando ocurre un eclipse de Sol”, definió a Infobae Daniela Pérez, doctora en astronomía e investigadora postdoctoral de CONICET del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR).

Desde 1954, el efecto pasó a la posteridad como el “efecto Allais”. Su enunciado va en contra de los modelos gravitacionales. Desde entonces, fue blanco de cuestionamientos, de pruebas y contrapruebas, de ratificaciones y rectificaciones. “Lo primero que habría que preguntarse es si dicho efecto realmente existe o es producto de controles experimentales insuficientes”, señaló Pérez. “Y si existe, por qué ha podido observarse en algunos eclipses de Sol y en otros no”, continuó.

El último trabajo publicado al respecto, precisó la astrónoma, es de 2010 y corresponde al argentino Horacio Salva. En “Searching the Allais effect during the total sun eclipse of 11 july 2010”, publicado en la revista Physical Review, el investigador analizó el eclipse que se pudo ver en el país. En sus resultados, no encontró ninguna evidencia del efecto Allais.

Es que de acuerdo a la física tradicional la tasa de precesión no debería variar. Tendría que ser la misma pese a cualquier eclipse. No obstante, el efecto sí apareció en estudios anteriores. El propio Allais lo replicó en 1959 y notó la anomalía. Otro, en 1970, también detectó una leve oscilación, aunque sin causas claras.

Entonces, ¿cómo es posible que ocurra el efecto Allais? “Aquellos que piensan que el efecto es real, sugirieron varias ‘explicaciones’. La más radical es que el efecto Allais es producto de una anomalía gravitacional que no puede ser explicada por la Teoría de la Relatividad General. El propio Maurice Allais sostenía que había que volver a la teoría del ether, en la cual se supone, entre otras cosas, que la velocidad de la luz depende de la dirección de movimiento. Esto está en contradicción con el primer postulado de la Relatividad Especial”, respondió Pérez.

El próximo lunes se develará otro misterio. ¿Se presentará o no el efecto Allais? “Dudo que el efecto realmente exista, y de existir pienso que no se debe a alguna clase de anomalía gravitacional”, remarcó. Pese a que su sustento científico es endeble, hace más de 50 años que contradice al propio Albert Einstein.

