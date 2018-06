Alimentos que nutren y depuran al mismo tiempo

¿Se imaginan todo lo que nuestro cuerpo no ha podido desechar de lo que consumimos día con día? Aunque nuestro organismo está diseñado para eliminar todo lo que no necesitamos, la vida actual, con dietas llenas de colorantes, conservadores, aceites grasos y hasta la contaminación, le complican la tarea. No está de más darle una ayuda con estos alimentos que lo ayudan a depurarse. Verduras de hoja verde: Van a energizar nuestro cuerpo y nos ayudarán a tener un mejor proceso digestivo. Entre las verduras que nos ayudarán se encuentran: col, berro, lechuga, alfalfa, espinaca, perejil, cilantro, entre otras.

Papaya: Es rica en minerales y vitaminas, ayuda a la digestión por su alto contenido en fibra y por si fuera poco, ejerce un efecto de saciedad para las personas que buscan perder peso, reveló un estudio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Lácteos fermentados: “El yogur, kéfir y el jocoque, contienen bacterias vivas que se conocen como probióticos y pueden beneficiar la salud digestiva. De acuerdo con estudios, las bifidobactarias y los lactobacillus van a disminuir síntomas de colón e intestino irritable ya que depuran y mejoran toda la salud intestinal”, dice la experta en nutrición Fernanda Alvarado.

Té verde: Si bien no aporta calorías, ayudará a depurar las toxinas de nuestro organismo al mismo tiempo que mejora las funciones hepáticas, además de favorecer la pérdida de peso y grasa corporal, así lo dio a conocer un estudio de la revista Nutrición Hospitalaria de España. Nopal: El beneficio principal de este alimento es prevenir y aliviar el estreñimiento, proteger la mucosa gástrica e impedir la generación de úlceras y gastritis. Además, dos piezas de nopal contienen 22 calorías y casi 4 gramos de fibra. “El nopal alimenta las bacterias de los lácteos fermentados”, aclara Fernanda Alvarado, por lo que es un gran complemento.

Espárragos: Los aminoácidos y minerales que están en sus hojas aceleran el metabolismo y protegen las células del hígado contra toxinas lo que le da propiedades hepáticas, explica la experta en nutrición.

Información de El Universal.