Alertan sobre el mayor hackeo de la historia; más de 770 millones de correos filtrados

El experto en seguridad Troy Hunt reveló este jueves la existencia de un enorme filtración de datos que incluiría un total de 772,904,991 correos únicos, los cuales provendrían de diferentes filtraciones y plataformas.

Llamado ‘Collection #1’, el paquete de información estaba dividido en 12 mil archivos separados y alojados en el popular servicio de almacenamiento en la nube MEGA, aunque fue eliminado después de que su enlace fuera compartido e un foro de especializado de hackeo.

Con un peso de 87Gb, la colección de información contenía poco más de 1,160 millones de combinaciones de correos y contraseñas, que después de una limpieza resultaron en al menos 772,904,991 correos únicos y 21,222,975 contraseñas únicas.

“Simplemente parece una colección completamente aleatoria de sitios para maximizar la cantidad de credenciales disponibles para los hackers”, dijo Hunt al portal WIRED. “No hay patrones obvios, solo exposición máxima”.

Cerca de 140 millones de correos y más de 10 millones de contraseñas únicas en la filtración no estaban registradas en Have I Been Pwned, un sitio en donde cualquiera puede verificar si su correo y contraseña han sido comprometidos. Esto significaría que al menos esa cantidad de datos no son duplicados de anteriores filtraciones.

El mismo Hunt confirmó que entre la información se encontraba uno de sus correos , aunque la respectiva contraseña que la acompañaba ya había sido modificada mucho antes del descubrimiento.

La enorme cifra de correos hace que ‘Collection #1’ sea el archivo más grande que se ha filtrado en la historia, por lo que Hunt invita a todos los usuarios a verificar si su información fue filtrada a través de Have I Been Pwned y Pwned Passwords, además de utilizar un administrador de contraseñas como 1Password.

Fuente: SDP Noticias