Ahora que te espían, ¿no vas a leer las 10 mejores novelas sobre el tema?

Por Mónica Maristain para Sin Embargo

“Si bien no es un fenómeno nuevo – ya lo practicaba la tenebrosa y desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) con personajes de la talla de Manuel Buendía y Julio Scherer o con políticos contrarios al feroz régimen priista de los ‘60, ‘70 y ‘80-, no deja de ser indignante ni mucho menos debemos cerrar los ojos: el abierto espionaje ejercido por el gobierno de Enrique Peña Nieto contra periodistas y activistas y denunciado, nada menos, que en la primera plana del diario más poderoso del mundo: The New York Times”, escribió Martín Moreno en SinEmbargo.

A los periodistas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Salvador Camarena; a los padres de…¡los 43 de Ayotzinapa!, a Juan E. Pardinas, Director General del IMCO, así como al defensor de derechos humanos Mario Patrón, fueron algunos de los tantos vigilados por el Presidente, quien en una declaración antológica: “Todos nos sentimos espiados”, dijo EPN.

Desde la serie Black Mirror al auge de Whatsapp, sin dejar de pasar por el omnipresente celular que todos (casi) todos llevamos, ya no hay vidas secretas.

Se sabe que el número de teléfonos se sitúa en los 7.000 millones, prácticamente lo mismo que el número de habitantes del planeta, sin embargo lo cual las novelas de espionaje siguen teniendo grandes adeptos.

Está desde la tradición londinense hasta los grandes problemas reales, como el que presenta Edward Snowden, el joven que reveló el espionaje masivo de Estados Unidos o todos los casos que ofreció Wikileaks, al comando de su fundador, Julian Assange.

La literatura y el espionaje han tenido uniones desde el principio de los tiempos. Para conocer espías y espiadores, tienes la biografía definitiva de Anthony Blunt, instigador del Círculo de Cambridge, Amigos absolutos, la última novela de John Le Carré, un ataque despiadado a Estados Unidos y su política en Iraq, protagonizada por un par de espías jubilados o el libro del propio Snowden, al contarle todos sus secretos al periodista Glenn Greenwald.

Sir Anthony Blunt (1907-1983), prestigioso historiador del arte, asesor de la reina de Inglaterra, fue el cuarto miembro de los espías de Cambridge, un selecto grupo de informantes para la Unión Soviética, desde la década de los 30 hasta los primeros años de los 50. Nacido en Bournemouth, pasó parte de su infancia en París y su carrera estudiantil en Cambridge fue más que brillante. Miranda Carter reconstruye la complejidad de un personaje acostumbrado a ocultar sus distintas facetas: académico respetable, homosexual y agente doble.

La segunda guerra mundial arrastró a estos jóvenes miembros de la elite intelectual británica a los servicios de inteligencia, donde su doble lealtad sembraría la tragedia que, tras una brillante carrera académica y una notable presencia en el mundo cultural inglés, acabaría haciendo de un historiador del arte jubilado el paradigma del traidor.

Los amigos que dan título a la novela son Ted Mundy, hijo de un militar británico, nacido en 1947 en Pakistán -el mismo día en que el país declaró su independencia-, y Sasha, hijo de un pastor luterano de la República Democrática Alemana refugiado en la República Federal. Los dos se conocen siendo estudiantes en Berlín Occidental, una ciudad sacudida por las algaradas y las manifestaciones; se reencuentran una década después en el turbio ambiente de la guerra fría y el espionaje, y vuelven a coincidir una vez más -su experiencia más atroz hasta la fecha- en el mundo unipolar del terror, el contraterror y la guerra de las mentiras.

Amigos absolutos es, a la vez, una novela de ritmo impecable que abarca cincuenta y seis años de historia, una obra maestra de la tragicomedia y una despiadada fábula de nuestro tiempo, casi hasta el momento presente. Una novela psicológica y una mirada crítica al mundo diseñado por el “imperio”.

En mayo de 2013, Glenn Greenwald partió rumbo a Hong Kong para reunirse con una fuente anónima que afirmaba tener pruebas pasmosas de espionaje gubernamental generalizado e insistía en comunicarse sólo mediante canales muy encriptados. La fuente resultó ser Edward Snowden, contratista de la NSA de veintinueve años, cuyas revelaciones sobre las extendidas y sistémicas actuaciones de la agencia demostraron ser una de las noticias más explosivas y trascendentales de la historia reciente, lo que desencadenó un encarnizado debate sobre la seguridad nacional y la privacidad en la información.

Ahora, Greenwald encaja por primera vez todas las piezas: relata su intensísimo viaje de once días a Hong Kong, analiza las numerosas implicaciones de la vigilancia detalladas en sus reportajes en The Guardian y saca a la luz nueva información sobre el abuso de poder sin precedentes de la NSA con documentos inéditos que le confiara el propio Snowden.

Es una obra clásica poco conocida. Novela ambientada a finales del siglo XIX, Mr.Verloc es dependiente de la tienda en un barrio de los bajos fondos de Londres especializada en baratijas, periódicos y pornografía y unreconocido anarquista, miembro del misterioso Comité Rojo.

Por otro lado es un espía infiltrado que trabaja para la embajada rusa en Londres y tiene la misión de provocar al estado británico empleando la fuerza para que los exiliados anarquistas y socialistas rusos sean expulsados del país. Pero además, Verloc es un agente que ha sido descubierto y por tanto, también es utilizado como confidente de la policía británica.

El protagonista se ve obligado a planear un ataque terrorista y los resultados no son los que ha calculado. A los lados de esa anécdota aparentemente trivial se despliega toda una maquinaria de ironía para relatar el entorno político de entonces.

¿Qué esconde el discurso de George W. Bush al invocar con insistencia a la lucha “del bien contra el mal”? ¿Por qué el actual presidente americano y su padre mantienen desde hace más de veinte años relaciones con la familia Bin Laden?

Aún habiendo llegado a la Casa Blanca al término de una elección controvertida, nunca un presidente americano ha detentado tanto poder ni manifestado tanta arrogancia como George W. Bush. Sin embargo, su trayectoria permanece rodeada de secretos, marcada por problemáticas alianzas y manipulaciones financieras inconfesables, hasta el punto de que nos lleva a preguntarnos: ¿Quién gobernaba realmente en Estados Unidos? ¿Los ideólogos, los financieros o los fanáticos religiosos?

Un hombre, herido de bala y al borde de la muerte, es rescatado del mar por unos pescadores franceses. Al cabo de varios días de inconsciencia, vuelve en sí. Pero ignora su nombre, su nacionalidad, su procedencia: todo. Su amnesia es absoluta. Una sola pista lo une al pasado: un microfilme que lleva implantado bajo la piel, y en el que figura el número de una cuenta bancaria en Zurich. A partir de esa referencia, el desconocido empieza a rastrear su propia identidad en Zurich, Marsella, París, Nueva York… Lo que va descubriendo es aterrador. Dentro de este laberinto, sus pasos se encaminan inexorablemente hacia el más buscado terrorista internacional de todos los tiempos: “Carlos”.

Este libro retrata una parte de la historia de los Estados Unidos desde Noviembre de 1958 hasta el 22 de noviembre de 1963 día en que asesinaron a John Fitzgerald Kennedy. El peso de la historia recae en tres agentes del FBI y sus relaciones con el poder la mafia, la presidencia, J. Edgard Hoover.

De la mano de un policía corrupto, Pete Bondurant, relacionado con periodistas sensacionalistas, viajamos a Estados Unidos en la época de la crisis con Cuba, los conflictos raciales y el esplendor de Marylin Monroe, y asistimos a los momentos previos al magnicidio de Dallas. Personajes reales y ficticios se entrecruzan para ofrecernos un fresco de una época que ya se ha convertido en un mito.

El proyecto Wikileaks fue creado en diciembre de 2006, su actividad comenzó en julio de 2007 y desde entonces su base de datos ha crecido constantemente hasta acumular 1,2 millones de documentos. El objetivo de la red es dar a conocer al mundo los entresijos de gobiernos, empresas y organizaciones en su lucha por ejercer y mantener el poder. La idea consiste en la transparencia absoluta de la información y el derecho del ciudadano a conocerla.

Destaparon casos como el de la evasión fiscal a cargo del banco suizo Julios Bär, el crash económico que llevó a Islandia a la bancarrota o las muertes de civiles a manos de soldados estadounidenses en Afganistán.

Este es el libro de quien Julian Assange ha llamado “traidor” y abre una polémica que no cesa sobre el movimiento.

Una nueva mafia matemática, los Numerati, analiza nuestros actos para averiguar nuestros hábitos. Los resultados son funestos: manipulan nuestra conducta y nuestra privacidad se evapora.

Se trata de narrar la historia de miles de analistas cuyo trabajo es confrontar los datos o huellas que dejan los seres humanos al hacer las compras en el supermercado, buscar información en internet, ir al cine, pagar con la tarjeta de crédito, acudir al hospital o adquirir ropa.

Herederos de una ciencia que mezcla las herramientas informáticas con los conocimientos sociales, Los Numerati conforman equipos de psicólogos, lingüistas, antropólogos, ingenieros electrónicos y científicos cibernéticos que van recopilando la información que dejan las personas, para conocer sus gustos, sus necesidades y posibilidades de consumo.

El premio Pulitzer Tim Weiner nos cuenta la historia definitiva del FBI. Basándose en setenta mil documentos recientemente desclasificados, cientos de entrevistas y materiales no disponibles hasta el momento, el autor devela datos sorprendentes, desacredita viejos mitos sobre el FBI y cuestiona las técnicas de vigilancia que violan las libertades individuales en pro de la seguridad nacional.

Basándose en setenta mil documentos recientemente desclasificados, cientos de entrevistas y materiales no disponibles hasta el momento, el autor desvela datos sorprendentes, desacredita viejos mitos sobre el FBI y cuestiona las técnicas de vigilancia que violan las libertades individuales en pro de la seguridad nacional.

“Un trabajo excepcional, imparcial, muy bien documentado y necesario”, ha escrito The New York Times.