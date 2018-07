¡Aguas!, si estás haciendo dieta las bebidas “light” no son buenas para ti

¿Por qué no tienen calorías los edulcorantes?

La clave de estos edulcorantes, que virtualmente no tienen calorías, es que no se descomponen en azúcares naturales durante la digestión, como la hacen la glucosa, la fructosa y la galactosa, que luego el organismo usa como energía, o se convierten en grasa.

Los edulcorantes no nutritivos tienen diferentes subproductos que no se convierten en calorías. Por ejemplo el aspartamo pasa por un proceso metabólico diferente que no produce azúcares simples. Otros, como la sacarina y la sucralosa, no se descomponen en absoluto: se absorben directamente en el torrente sanguíneo y se eliminan por orina.

Para los diabéticos, teóricamente, estos edulcorantes deberían ser una “mejor” opción que el azúcar. La glucosa estimula la liberación de insulina, una hormona que regula los niveles de azúcar en sangre. La diabetes tipo 2 ocurre cuando el cuerpo ya no responde tan bien a la insulina como debiera, lo que lleva a niveles más altos de glucosa en la sangre, lo que daña los nervios, los riñones, los vasos sanguíneos y el corazón.

Como los edulcorantes no nutritivos en realidad no son azúcar, deberían eludir este problema.

Edulcorantes artificiales, tu cerebro y tu microbioma

Sin embargo, en la última década se ha acumulado cada vez más evidencia que estos edulcorantes pueden alterar los procesos metabólicos saludables de otras maneras, específicamente en el intestino.