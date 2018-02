Aficionado del Super Bowl esparce cenizas de su padre en el desfile de celebración

El domingo 4 de febrero se llevó acabo la LII edición del Super Bowl en EU donde el triunfo de la noche se lo llevaron los Philadelphia Eagles liderados por Nick Foles ante los New England Patriots.

En un video que circula por redes un aficionado que viajó desde Tampa, Florida esparció la cenizas de su padre en el desfile de celebración del Super Bowl de los Eagles ·

A través de su cuenta de twitter la esposa del fan describió el suceso “envié a mi esposo e hijo a celebrar en el desfile del Super Bowl de los Campeones del Mundo de los Eagles y esto sucedió ♥ ️ Ese es mi hombre celebrando la vida de su padre con nuestro niño”

doesn’t get realer than scattering your grandfather’s ashes at the Eagles Super Bowl parade.

said they flew up from Tampa. pic.twitter.com/HPygzJahmD

— maurice (@tallmaurice) 8 de febrero de 2018