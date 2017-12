Aficionado de Sunderland es acusado de defecar en público en un estadio

Un aficionado del Sunderland fue centro de controversia el fin de semana en la segunda división inglesa.

Un video muestra al aficionado sentado en la tribuna con los pantalones abajo. Las primeras versiones indicaban que el hombre sufrió una indigestión por lo que no tuvo otra opción que defecar en la gradería.

Sin embargo, Callum Mawson, de 17 años, aclaró que en ningún momento defecó, y que solamente orinó. Las imágenes revelan el producto de una borrachera después que bebiera 12 cervezas y seis cidras.

“Me senté y lo siguiente que recuerdo es estar en la celda del estadio”, dijo Mawson a The Sun. El sujeto se enteró del incidente hasta la noche cuando ya era viral en toda Europa.

“Es una vergüenza”, dijo el joven. “Pensé que estaba en el baño de lo borracho que estaba”.

El joven dijo que entiende la razón del escándalo pero lamenta que se digan mentiras sobre lo que ocurrió. “Tengo temor de no poder conseguir trabajo en el futuro”, añadió.

Unbelievable scenes as the now infamous Sunderland fan lays out his Saturday breakfast!what’s the guy in the black hat shouting?”Oi Steward!-bring the bloke some loo roll man there’s none left down here!”…mackem or not,doesn’t matter,it’ shocking!😂🙊💩 pic.twitter.com/MduKrGDfQE

— Graeme Forster (@GraemeForster) 3 de diciembre de 2017