Adolescente se mete un martillo en la boca y pide ayuda en Twitter para poder sacarlo

Mezcla adolescencia con redes sociales y el resultado puede ser peligroso. El último ejemplo lo tenemos en una chica de 14 años llamada Kayley, que pidió ayuda por Twitter tras meterse un martillo en la boca y posteriormente no poder sacárselo.

Al parecer, la niña estaba chateando con un amigo sobre su grupo de música favorito y al enviar una foto se dio cuenta de lo guapo que era el cantante. “Es tan guapo que me comería un martillo”.

Dicho y hecho. El problema es que luego sacarlo no fue tan fácil y hasta que no subió la foto a Twitter, que por supuesto se ha viralizado, su amigo no la creyó. No intentes en tu casa lo que ha hecho Kayley.

Fuente: As México