Adolescente chilena canta a todo pulmón “Tu falta de querer” en una plaza y le da la vuelta al mundo

Una adolescente se ha convertido en la sensación en redes sociales, luego que la grabaran cantando “Tu falta de querer” de la artista chilena Mon Laferte.

Sin embargo, no fue su interpretación lo que la ha vuelto viral, sino su calidad vocal y el sentimiento que le imprime al tema.

“Ven y cuéntame la verdad, ten piedad y me por qué, no, no, no, cómo fue que me dejaste de amar, yo no podía soportar tu tanta falta de querer”, se escucha en el video de 44 segundos.

La adolescente se perdió tanto en el sentimiento que no notó que cantaba a todo pulmón y para toda la gente que transitaba por una plaza comercial.

El video con la interpretación llegó hasta la cantante chilena, quien no dudo en compartirlo para demostrar lo que su música provoca.

“Cantando con sentimiento”, escribió Mon Laferte en su cuenta de Twitter.

Fuente: Sin Embargo