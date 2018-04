Además de Facebook, estas 283 empresas no borran tus datos aunque elimines tu cuenta

Durante las últimas semanas, la privacidad de los usuarios ha sido un tema sensible a raíz del escándalo de Facebook y Cambridge Analytica. Por eso, ahora más que nunca, las organizaciones deben ponerse las pilas en materia de gestión de datos.

La multinacional de Mark Zuckerberg ha sido una de las primeras en anunciar que haría cambios en este aspecto; sin embargo, hay otras que siguen apostando por tramitar la información personal de los usuarios a su antojo.

Y es que la firma de Secured.fyi ha recopilado una lista con las 284 empresas que no borran tus datos aunque elimines tu cuenta, es decir, que siguen ganando dinero con ellos aunque des de baja el servicio.

Así, ha elaborado un ranking en función de si suprimen tu perfil de su sistema, así como de puntos en el contrato de uso que afectan a tu privacidad.

Como te podrás imaginar, entre los primeros puestos nos encontramos con Facebook. La red social sólo borra parcialmente la cuenta aunque se lo pidas, y posee hasta 2.5 puntos negros en su política de privacidad.

Pero, sin lugar a dudas, el primer puesto de las empresas que no borran tus datos aunque elimines tu perfil es para LinkedIn (con cuatro puntos negros). En el tercer puesto aparece Slack, seguido de varios servicios de correo (Outlook, Yabdex, Lycos, Yahoo y QQMail). Estos últimos parece que sí se deshacen de tus cuentas, pero no de los datos que has generado con ellas.

En el noveno y décimo puesto nos encontramos con dos servicios de Google: Duo y Allo, con un par de puntos cuestionables en su contrato.

A lo largo de este elaborado catálogo nos encontramos herramientas de Apple, VPNs, redes sociales, así como alguna que otra web. Si quieres conocer la lista completa de empresas que no borran tus datos aunque elimines tu cuenta, echa un vistazo a este ranking.

