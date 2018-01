Acusan a Walmart de racismo por tener bajo llave productos de belleza para afroamericanos

Una mujer del estado de California (EE.UU.) presentó una demanda por discriminación racial contra la red de supermercados Walmart, alegando que la política del gigante, de mantener bajo llave ciertos productos de belleza y cuidado del cabello para personas de raza negra, es discriminatoria, informa el portal International Business Times.

Essie Grundy, de 43 años, comentó a la prensa que cuando pidió hablar con un gerente, le dijeron que mantener esos productos en una caja de vidrio cerrada era política de la tienda. Sumado a lo anterior, dijo, una empleada la acompañó incluso al cajero y no se le permitió tocar el producto hasta que lo pagó.

Grundy y su abogada, Gloria Allred, quieren que la tienda emita una disculpa, y están buscando un mandato judicial que ponga fin a esa práctica. “Siento que necesitamos que nos traten igual. De ninguna manera debemos ser tratados solo por el color de tez”, dijo Grundy durante una conferencia de prensa la semana pasada.

Hey @Walmart – Quick question. Why are the black hair care products under lock and key, yet the others…not so much? Confused. 🤔 #Walmart pic.twitter.com/TDjPIfa22x

.@Walmart Do you want to explain why one of your stores has locks on ONLY the black hair care products?

In case you weren’t aware, this is racist and wrong. pic.twitter.com/T59cjr1bbT

— Detrick Manning 🌺 (@DetrickManning) 25 de enero de 2018