Acudió al médico por un dolor en el ojo, le encontraron 4 abejas vivas en el interior

“En estado de shock” quedó el doctor taiwanés Hung Chi-ting cuando al atender a una joven que se quejaba de molestias oculares, encontró a cuatro diminutas abejas vivas dentro del ojo de la chica, alimentándose de sus lágrimas.

Según reporta la BBC, los hechos sucedieron en el Hospital Universitario de Fooyin, en Taiwán, a donde acudió He, una joven de 28 años, pidiendo que la atendieran por una severa hinchazón en el ojo.

Vi una cosa negra retorciéndose, era la pata de un insecto: médico

En conferencia de prensa, el doctor Hung, jefe de oftalmología del hospital, dijo que al principio pensó que se trataba de una infección, pero cuando examinó el ojo de la mujer con un microscopio, se quedó en shock al ver algo negro que parecía la pata de un insecto.”Agarré la pierna y muy lentamente saqué una abeja. Luego vi otra, y otra y otra. Las abejas estaban intactas y todas estaban vivas”, indicó.

El médico dijo que los insectos estaban retorciéndose en los conductos del ojo, alimentándose de la humedad y la sal de las lágrimas.

¿Cómo llegaron las abejas hasta el interior de sus ojos?

De acuerdo con la BBC, antes de que He presentara molestias, había estado en el cementerio quitando la maleza que había crecido en las tumbas de algunos familiares. Mientras hacía eso, se registró una ráfaga de viento que le provoco molestias en los ojos. Recomendamos: El problema no son las abejas, somos nosotros

Los médicos piensan que ese habría sido el momento en que los insectos habrían entrado a su ojo.

Aunque en un principio He pensó que le había entrado tierra, mientras la horas pasaban sus ojos se inflamaron y un dolor punzante se acrecentaba bajo el párpado, por lo que decidió ir al hospital donde le dieron la sorprendente noticia de las abejas.

Pudo perder la vista

El doctor Hung señaló que He tuvo suerte de no frotarse los ojos mientras las abejas permanecían en su ojo.”Afortunadamente usa lentes de contacto así que no se frotó los ojos por miedo a romperlas. Si lo hubiese hecho, las abejas podrían haber producido veneno y habría quedado ciega”, indicó.

Fuente: SDP Noticias