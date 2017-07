Actúan cruelmente contra un perrito en azotea

En un video subido a las redes sociales se pudo ver la forma en que un vecino cercano al Metro Tacuba ató con una cadena a un perro.

El animal fue atado con la cadena, pero en vez de hacerlo del cuello, el sujeto le amarró una pata.

La cadena era tan corta que el animal no podía ni siquiera bajar la pata al piso, se mantenía en tres patas.

Otro video de la misma mascota muestra cómo es dejado en medio de las fuertes lluvias que han azotado la capital del país, únicamente lo intentan cubrir con un pequeño techo de plástico.

El denunciante, un usuario de Facebook cuyo perfil es Chivo Castillo señaló que el dueño indicó que “eso era normal”, agregó “Ya no sé a quién recurrir para rescatarlo, me parte el corazón verlo a diario, sufrir, le aviento comida y ya denuncié, pero nomás no actúan”.

Ante la insistencia de otros usuarios de conocer la dirección exacta, el que denuncia este maltrato animal señala que esto sucede cerca del Metro Tacuba, en la calle Lago Zug, número 13, en la colonia Torre Blanca, perímetro de la delegación Miguel Hidalgo.

Aunque en otro video se observa a el perrito ya sin la cadena y caminando en la azotea, se puede ver cómo no apoya la pata trasera, es decir que la tiene lastimada.

