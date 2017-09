Actitudes femeninas que estropean una relación

Muchas veces cuando conocemos a alguien que cumple con todos los requisitos que siempre habíamos buscado en una pareja de inmediato pensamos que es el indicado y hacemos hasta lo imposible porque ese hombre entre a nuestra vida ¡para quedarse!. Y es así como piensas que el amor llegó a tu vida. Lo anterior lo publicó el portal EnPareja.

Y pensando en eso haces unas cosas que aunque parezcan lindas llegan a arruinar eso que pudo haber sido una bonita relación. Por eso para que dejes de sabotear tu vida romántica te diré esas cosas que harán que ese chico salga huyendo de tu lado.

IR DEMASIADO RÁPIDO

Al segundo de conocer a un chico que les gusta, rápidamente empiezan a imaginar toda una vida a su lado, el coctel y lugar de la boda e incluso los nombres de los hijos. Pensar en que le presentarás a tu familia, el futuro que tendrán al lado de una persona que acabas de conocer te puede llevar a desilusiones que no vale la pena sufrir. Es por eso que debes darle tiempo al tiempo, solamente él tiene todas las respuestas.

QUERER HABLAR CON ÉL TODO EL TIEMPO

No olvides darle su espacio, si estas todo el tiempo buscándolo llegarás a hostigarlo. Por lo tanto lo mejor es que mantengas una distancia prudente, esto no quiere decir que jamás le mandarás un mensaje, pero si lo haces cada cinco minutos lo más seguro es que termine sintiéndose intimidado. Esperar a que él tenga la iniciativa es una buena opción.

PENSAR QUE TODOS SON “EL INDICADO”

A veces es tanta la necesidad de estar con alguien e incluso de estar enamorada que cualquier persona te parecerá el ideal. Por eso debes de aprender a identificar cuando el corazón te dice que esa persona es la que estabas esperando. Andar por la vida en la búsqueda de una pareja solo ocasionará que pienses que cualquiera puede ocupar el puesto de “compañero de vida” y tengas muchos fracasos.

MALINTERPRETAR LO QUE EL CHICO HACE

En ocasiones es tanto nuestro deseo de estar enamoradas, que al detalle más pequeño de la otra persona pensamos que ya quiere algo más o que tiene el mismo sentimiento que nosotras. Es mejor que le des a ese hombre la oportunidad de que te demuestre si tiene un interés en ti. Muchas veces el sexo masculino tiene detalles con una chica por educación, que no tienen nada que ver con amor. Hasta que él no haga algo significativo contigo, no tienes porque andar suponiendo cosas.

QUE TODO GIRE ALREDEDOR DEL SER “AMADO”

Como pensamos que ese hombre llegó para quedarse, deseamos que entre en nuestra vida y no se vaya. Este es uno de los errores más graves que puedes cometer en una relación, dejar de tener vida. A la larga esto que empezó como una muestra de “entrega” se volverá una carga para él y la perdida de una vida e ilusiones para ti. Es por eso que a pesar de que esa persona haya entrado en tu mundo, jamás debes de abandonarlo por él.

NO DARLE EL TIEMPO NECESARIO A LAS COSAS Y QUE SIGAN SU RITMO NORMAL

Las mujeres que creen estar perdidamente enamoradas quieren que todo transcurra rápido y olvidan darle al tiempo la oportunidad de que trabaje en lo que puede ser una bonita relación. Así que si lo que deseas es que ese chico sea parte de tu vida, dale su espacio no trates de que todo suceda de manera inmediata, al contrario recuerda que las cosas maravillosas tardan en llegar, apresurarlas solamente las va a arruinar.

El amor es algo hermoso y estar al lado de una persona con la cual podamos compartir nuestras alegrías, fracasos y aventuras es aún mejor. Sin embargo buscarlo desesperadamente nos puede ocasionar que caigamos en confusiones y sobre todo desilusiones. Así que es momento de que disfrutes de la unica persona que debes de amar y cuidar: Tú. Cuando logres hacerlo, las personas que esten a tu alrededor lo van a notar e imitar.Y en ellas puede estar el amor de tu vida. ¡Se paciente!.